Na de zomer extra spitsbussen tussen Groningen en Heerenveen (Foto: Flickr/Alfenaar (Creative Commons))

Vanaf september volgend jaar gaan er extra bussen rijden op lijn 315 tussen Groningen en Heerenveen. Het gaat om een proef waarbij er in de spits vier keer per uur een Qliner rijdt, in plaats van twee keer per uur.

Op die manier kan de drukte in de bus worden gespreid. Arriva verwacht bovendien dat dankzij de hogere frequentie de bus een beter alternatief wordt voor automobilisten. Pilot duurt één jaar De proef duurt een jaar en is mogelijk geworden dankzij een subsidie van ruim vijf ton van de provincie Friesland. Noordelijke OV-trajectkaart Arriva krijgt in totaal 770.000 euro om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Zo gaat er ook geld naar een campagne om het nieuwe Dalvoordeel Noord-Nederland-abonnement te promoten. Daarmee kunnen reizigers in de drie noordelijke provincies buiten de spits met korting in de treinen en bussen van Arriva en Qbuzz reizen. Het is de bedoeling dat dit abonnement uiteindelijk leidt tot een noordelijke OV-trajectkaart.