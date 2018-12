Experiment om mbo'ers uit de spits te weren krijgt vervolg: 'Groningen is de voorloper'

Het initiatief waarbij mbo-scholen in de stad Groningen hun studenten later laten beginnen om zo de drukte in de spits te vermijden, is een succes. Het project 'Anders Roosteren' krijgt daarom een vervolg. Bovendien is er interesse uit andere delen van het land.

Vijf mbo-locaties in Stad pasten afgelopen schooljaar hun roosters aan, waardoor dagelijks bijna duizend leerlingen minder met het openbaar vervoer in de drukke spits reizen. Dat is vijf procent van het totaal aantal leerlingen en studenten dat elke dag met het OV naar de stad Groningen reist.

Belangstelling uit het land

'De regio Arnhem-Nijmegen is ermee bezig en er is ook contact met Amsterdam', zegt Hans Vooges van Groningen Bereikbaar, over de interesse in de Groningse aanpak.



De provincie Friesland maakte dinsdag bovendien bekend dat het geld beschikbaar stelt voor het project Anders Roosteren.

Onze aanpak blijkt te werken, Groningen is de voorloper Hans Vooges - Groningen Bereikbaar

'We springen als Groningen in het oog bij velen. Juist ook omdat we positieve resultaten zien', stelt Vooges. 'Iedere stadsregio zit met hetzelfde probleem. Onze aanpak blijkt te werken. Leuk om te zien dat anderen ons als voorbeeld nemen. Groningen is de voorloper, op deze schaal.'

Proef met de OV-studentenkaart

Over de doorgang van een experiment met de OV-studentenkaart wordt nog gesproken. Er loopt momenteel een proef in samenwerking met DUO en het ministerie, om houders van de OV-studentenkaart te verleiden op andere momenten te reizen.

Studenten van buiten de stad konden ervoor kiezen om hun OV-weekkaart in te ruilen voor een speciale weekendkaart, waarmee ze bovendien door de week buiten de spits gratis reizen in de regio Groningen.

'Het resultaat daarvan is veelbelovend', zegt Vooges. 'Meer dan zestig procent van de studenten heeft daadwerkelijk zijn gedrag aangepast en is dus op een later moment gaan reizen. De intentie is om de proef door te zetten, maar het moet nog wel even doorgerekend worden.'

Ook op hbo en universiteit?

Momenteel loopt de proef met het anders roosteren op mbo-scholen, de intentie is om ook hbo-instellingen en de Rijksuniversiteit Groningen erbij te betrekken.

'Met de Hanzehogeschool gaan we binnenkort om de tafel zitten om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Daar is het wat complexer, met meerdere faculteiten. En anders georganiseerd dan op mbo-scholen. We nemen er wat meer tijd voor, maar het zou mooi zijn als we ook daar per volgend schooljaar een aantal stappen kunnen zetten.'

'Een organisatie moet er ook klaar voor zijn, er moeten best wel wat hobbels genomen worden. Je moet kijken naar de beschikbaarheid van lokalen en van docenten. En als je het rooster naar achteren schuift, hoe laat ben je dan 's avonds klaar? Past dat allemaal nog? Het vergt veel voorbereiding. Met name het wegnemen van externe weerstand. Daar moet je goed de tijd voor nemen.'

