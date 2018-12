Windvangers om waterkwaliteit Hondshalstermeer te verbeteren

Golfslag en de wind die vrij spel heeft zorgen ervoor dat er in het Hondshalstermeer geen plant wil groeien. Daardoor laat de waterkwaliteit te wensen over en blijven vissen en insecten weg. Waterschap Hunze en Aa's gaat ingrijpen.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Op de kale vlakte tussen Nieuwolda en Wagenborgen ligt het Hondhalstermeer. De wind zorgt er soms voor hoge golven en dat zijn omstandigheden waarin waterplanten geen wortel kunnen schieten in de bodem van het meer. Tijd voor maatregelen vindt Waterschap Hunze en Aa's.

Windschermen plaatsen

Het schap gaat windschermen plaatsen. Daarmee wordt de golfslag verminderd en krijgen waterplanten meer kans. Bestuurder Tjip Douwstra: 'Elders is met deze methode geëxperimenteerd en dat was succesvol. Ook simulaties in de computer tonen aan dat planten gaan groeien. Ik ben vol vertrouwen dat het goed gaat komen.'

Het waterschap begint in 2019 met de aanleg van de windschermen. Douwstra: 'In 2020 groeien er dan planten in het meer. Daar ben ik van overtuigd.'