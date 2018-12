Roodeschool reageert met gejuich op aankondiging minister

Dorpsbelangen Roodeschool reageert opgelucht op het nieuws dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) aankondigt de verplaatsing van het overslagstation voor aardgascondensaat te onderzoeken.

'Dit is geweldig nieuws, dit is weer een opening! Daar zijn wij heel blij mee', zegt voorzitter Jack van Dijken.

Rotte kies in Roodeschool

Inwoners van Roodeschool is de locatie van het overslagstation al jaren een doorn in het oog. Het station ligt pal naast een woonwijk. 'Het is een rotte kies in het dorp. Dit soort activiteiten hoort gewoon niet midden in een dorp plaats te vinden. Daar heeft de minister nu duidelijk antwoord op gegeven', stelt Van Dijken.

'Wij strijden hier al decennia voor, burgemeester Van Beek inmiddels ook al elf jaar. Ik gun haar dat succes ook. Ik hoop echt van harte dat we het nog samen kunnen vieren dat de locatie daadwerkelijk verplaatst wordt.'

Te duur

Verhuizing van het overslagstation leek tot nu toe steeds te duur. Wiebes wil eigenaar Noord Gas Transport nu vragen om de vergunning voor het station te vernieuwen.

De verplaatsing van het overslagstation kan daardoor grotendeels worden betaald uit het Nationaal Programma Groningen.

Eemshaven

Van Dijken vindt de Eemshaven een logische nieuwe locatie. 'Het ligt in de rede om de op- en overslag te bouwen aan het tracé van de spoorlijn. Op een plek waar het thuishoort, op een industrieterrein in de haven, waar geen mensen wonen.'

Lees ook:

- Minister zet deur open voor verhuizing overslagstation Roodeschool