Promotiecampagne moet faillissement rolletjesbakkerij doen vergeten

Een speciale reclamecampagne moeten de nieuwjaarsrolletjes van bakkerij Vegter uit Hoogezand weer op de kaart zetten. Volgens mede-eigenaar Pieter Heijs denken veel mensen nog steeds dat het bedrijf failliet is.

In februari dit jaar ging de bakkerij failliet. Het bedrijf produceerde naast de rolletjes ook andere koekjes. Toen de Duitse afnemer daarvan zich terugtrok, kon de bakkerij het hoofd niet boven water houden.

In ere houden

Een groep medewerkers besloot de zaak over te nemen. 'We wilden graag de naam en traditie in ere houden', zegt mede-eigenaar Martijn Berghuis. 'We weten gewoon dat het rolletje een goed, winstgevend product is. Wij wilden het gezonde deel van het bedrijf voortzetten.'

Dit eerste jaar is voor de fabriek lastig. Normaal gesproken start de productie van rolletjes al begin april. Dit jaar kon dat pas ruim een maand later van start gaan. De medewerkers moesten hard aan de bak om een achterstand van tien weken in te lopen.

Consument terugwinnen

Hoewel de afname van rolletjes door supermarkten niet minder is dan andere jaren, ziet Heijs wel dat het bedrijf consumenten moet terugwinnen. 'Veel mensen hebben gehoord dat we failliet gingen, veel minder hebben begrepen dat we er nog steeds zijn.'

Om consumenten terug te winnen, rijdt de komende tijd een ouderwetse Volkswagen-bus door het noordoosten van het land om de Hoogezandster rolletjes aan de man te brengen.

'Dat is de thuismarkt; het gebied waar iedereen de rolletjes en knijpertjes kent. In de Randstad kennen ze het bestaan nauwelijks. Dat heeft niet veel zin om daar te gaan rijden,' zegt Heijs.

Land veroveren

Uiteindelijk wil Vegter het hele land veroveren. 'Maar laten we eerst de klanten uit het verleden maar terugkrijgen. Zodat we ons bestaansrecht voor de komende jaren verzekerd hebben.' Op dit moment werken er vijftien medewerkers. Het bedrijf hoopt dat in de toekomst weer te kunnen uitbreiden.

