'Het geheim van 60 jaar huwelijk? Bij ruzie draai ik me om, dan is het weer klaar'

Een goede surprise maken voor Sinterklaas is nog een hele kunst. En ook een huwelijk 60 jaar goed houden vergt de nodige inspanning. Doe daarom je voordeel met de gouden tips in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Het geheim van een goed huwelijk

Tips van Frits en Anneke Bakker uit Harkstede, bijvoorbeeld. Zij zijn al 60 jaar getrouwd. Met zo'n 150 andere echtparen werden ze daarom dinsdag in het zonnetje gezet tijdens een heus echtparenbal in Hoogezand. Aan tafel verklapt Anneke het geheim van een goed huwelijk:

'Je hebt weleens ruzie, maar dan draai je je om en dan is het weer goed. Zo houd je het 60 jaar vol.'



2) Zo knutsel je een prachtsurprise in elkaar

Het is 4 december en dus slaat de Sinterklaasstress toe. Hoe knutsel je bijvoorbeeld nog snel een leuke surprise in elkaar? Bij het Walhallalab weten ze daar alles van. En sommige surprises zijn zó mooi dat ze een plek in het museum verdienen.

3) Productie van rolletjes, op rolletjes

Toen de fabriek van Vegter in Hoogezand failliet ging, leek het einde van de bekende nieuwjaarsrolletjes nabij. Maar dankzij een doorstart rolt de Groningse lekkernij nu weer volop van de band.



4) Gronings wielertalent in de dop

De 18-jarige Lonneke Uneken uit Veendam begint komend jaar aan haar eerste profseizoen. Bij het Noorse Team Hitec wel ze vooral ervaring opdoen in grote wedstrijden. 'Maar in de kleine koersen hoop ik finales te kunnen rijden', klinkt het ambitieus.