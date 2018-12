Delfzijl steekt 1,2 miljoen in voorbereidingen kindcentra

De gemeente Delfzijl wil vaart maken met de plannen voor nieuwe kindcentra in Spijk, Farmsum en Delfzijl West. Het gemeentebestuur heeft in totaal 1,2 miljoen euro nodig voor de ontwikkeling daarvan.

Delfzijl wil scholen zoveel mogelijk onderbrengen in kindcentra. Alle schoolgebouwen moeten voor 2021 aardbevingsbestendig zijn. Daar voldoen de meeste scholen nu niet aan.

Noord-Groningse gemeenten kiezen vaak voor sloop en nieuwbouw, vanwege de krimp. Nu zitten scholen vaak in te grote gebouwen, die ook nog eens verouderd zijn. Straks zijn ze kleiner en toekomstbestendig.

Delfzijl West

Bij de Windroos aan de Jachtlaan in Delfzijl komt Kindcentrum Delfzijl West. Daarin komen de basisscholen Jan Ligthart, de Tasveld, 't Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, de Windroos en kinderopvang Kids2B. Het huidige gebouw van de Windroos wordt versterkt.

Delfzijl heeft acht ton nodig voor het project, onder meer voor het ontwerp en het verkeersplan. De Jachtlaan is op sommige momenten van de dag erg druk. Daarom laat de gemeente voor het hele gebied een verkeersplan ontwikkelen.

Wethouder Jan Menninga: 'Begin dit jaar heeft een onafhankelijk bureau al een verkeersonderzoek gedaan. Hierbij zijn de mogelijke aanrijroutes voor auto's en fietsers van de scholen meegenomen. In juli hebben omwonenden en ouders tijdens een infoavond reacties gegeven op de uitkomsten. Alle informatie nemen we mee in het plan.'

Farmsum

Basisschool de Springplank in Farmsum verhuist in de kerstvakantie tijdelijk naar de Farsumerborg. Farmsum krijgt een nieuw kindcentrum aan de Borgshof, op de locatie van de Rengersborg en de Springplank. Die scholen worden gesloopt.

In het kindcentrum komt ook de peuteropvang van Kids2B. Delfzijl heeft ruim drie ton nodig om het gebied voor te bereiden, onder meer voor de sloop van de oude gebouwen.

Kindcentrum Spijk

Het nieuwe kindcentrum in Spijk komt op een deel van het huidige sportterrein van voetbalvereniging Poolster. Ook komt daar een nieuwe sportzaal.

De voetballers krijgen een nieuwe kleedruimte en kantine. De gemeente heeft daar 125.000 euro voor nodig.

Op 20 december praat de gemeenteraad over de benodigde budgetten. Als het gaat om de financiering van de nieuwe kindcentra zelf, staat de gemeente er niet alleen voor. Het Rijk en de NAM betalen een groot deel om de gebouwen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig te maken.