Grondlegger Rail Service Centrum in Veendam overleden

De bekende Veendammer ondernemer Jan de Vries is overleden. Samen met de vroegere burgemeester Hayo Apotheker was hij de grondlegger van het Rail Service Centrum Groningen (RSCG) in zijn woonplaats.

In de jaren zeventig was de Vries ook de eerste manager van SC Veendam. In een latere periode was hij nog korte tijd voorzitter van de inmiddels niet meer bestaande betaald voetbalclub.

Als directeur van transportbedrijf Jonker was De Vries nauw betrokken bij de komst van het Rail Service Centrum naar Veendam halverwege de jaren negentig. Hij trok daarbij samen op met de toenmalige burgemeester Apotheker, die later onder meer minister van landbouw zou worden.

Schouder aan schouder

De D66-bestuurder kijkt met genoegen terug op zijn samenwerking met De Vries. 'We hebben schouder aan schouder gevochten voor die komst van dat internationale transport-knooppunt naar Veendam. In totaal wisten we destijds 28 miljoen gulden aan subsidies binnen te slepen. We hebben er op die manier gezorgd voor een geweldig transportverbinding met Duitsland, de Baltische Staten en het Rotterdamse havengebied.'

Het Rail Service Centrum was in de hoogtijdagen goed voor 280 banen. Dat was in een periode waarin het Oost-Groningen economisch bepaald niet voor de wind ging.

Zekere trots

Apotheker kijkt met zeker trots terug op die tijd en de samenwerking met de ondernemer. 'En daarbij denk ik vooral aan de enorme inzet van Jan de Vries. Zonder hem was het nooit gelukt zo'n groot project in dat gebied van de grond te krijgen,' zegt hij over de ondernemer, die in Veendam en wijde omtrek bekend stond om zijn uitbundige lach.

Jan de Vries worstelde al een poosje met zijn gezondheid. Hij is 76 jaar geworden.