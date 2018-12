Lycurgus gaat hard onderuit en is uitgeschakeld in Europa

Lycurgus (in het blauw) is uitgeschakeld (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn uitgeschakeld in de zestiende finales van de CEV-Cup. Voor 1.500 toeschouwers in MartiniPlaza in Stad werd het 1-3 tegen het Zwitserse Lindaren Volley Amriswil.

Het eerste duel eindigde vorige week in Zwitserland in 3-1, dus moesten de Groningers thuis met 3-0 of 3-1 winnen om een golden set af te dwingen.

Lastig

Lycurgus had het gelijk al lastig tegen de huidige koploper van de Zwitserse competitie. De bezoekers kwamen al snel op een voorsprong, die ze niet meer weggaven in de eerste set (20-25).

Rentree Van de Kamp

Lichtpuntje was de rentree van Auke van de Kamp aan het einde van de eerste set. Hij speelde wegens een knieblessure dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor Lycurgus. Zijn eerste balcontact leverde gelijk een score op. Hij sloeg een ace.

Uitgeschakeld

In de tweede set was het snel bekeken voor de Groningers. Amriswil liep uit naar een voorsprong van acht punten (5-13), waarna de missie kansloos bleek voor Lycurgus (15-25). Doordat de bezoekers twee sets hadden gewonnen, was Lycurgus uitgeschakeld in Europa.

Wisselspelers

De derde set ging nog wel met 25-13 naar Lycurgus, maar dat kwam vooral doordat Amriswil met haar wisselspelers aantrad. De laatste set werd wel weer gewonnen door de bezoekers (21-25).

Sofia en Düren

Lycurgus kwam nog nooit verder dan de zestiende finales van de CEV-Cup, het tweede Europese niveau. Ook de voorgaande twee seizoenen was deze ronde (tegen respectievelijk Sofia en Düren) het eindstation voor de Groningers.

Lees ook:

- Lycurgus lijdt 3-1 nederlaag in Zwitserland; volgende ronde CEV Cup ver weg