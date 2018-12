Ondernemersorganisatie trekt door dorpen om ondernemers te helpen

Ondernemersorganisatie MKB Noord trekt de komende weken door de dorpen in onze provincie om met ondernemers in gesprek te gaan. De ondernemersorganisatie krijgt daarvoor een subsidie van 210.000 euro.

De rondtocht moet leiden tot een goed ondernemingsklimaat. 'Wij gaan daarmee wat kleinere bijeenkomsten organiseren. We gaan ondernemers een spiegel voorhouden, kijken of we ze uit de waan van de dag kunnen halen. Om erachter te komen waar die ondernemer moeite mee heeft, en waar we kunnen helpen', zegt voorzitter Gerard Kemer.

Zijn net mensen

'Ondernemers zijn een beetje eigenwijze mensen. Van ik red me wel en heb geen hulp nodig. Maar in werkelijkheid zijn ondernemers net mensen. Ook zij hebben hun vragen, maar het is de kunst om dat eruit te krijgen', zegt Kemer.

'Je moet een omgeving creëren waarin dat ook veilig is, waarin je je zwakke kant en uitdagingen kan laten zien. Op een moment dat wij erachter komen dat iets lastig is, en of we daarmee kunnen helpen.'

Krampachtig winkel open houden

Op de vraag of de ondernemersorganisatie straks kan gaan zeggen dat het beter is om de stekker uit een bedrijf te trekken, zegt Kemer: 'Nou noem je een uiterst geval, maar het kan voorkomen.'

'Ik ken ondernemers die krampachtig hun winkel open houden. Hadden vroeger hun pensioenvoorziening in het pand zitten, maar dat pand is niks meer waard of niemand wil het huren. En dan maar de winkel openhouden, maar niet weten hoe het moet stoppen.'

Goede middenstand

'Er zal vast wel eens een winkel gaan sluiten, maar we willen er juist voor gaan zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen en steden een goede middenstand hebben.'

'Dat juist die ondernemers sterker worden en in hun kracht geholpen worden. Daardoor blijft de leefbaarheid van zo'n dorp overeind', besluit Kemer.