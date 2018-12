5 December is dé dag, ook bij de Sintcentrale

Sinds woensdagochtend vijf uur is het spitsuur bij de Sintcentrale in Veendam. Deze vijfde december, dé dag van Sinterklaas, moeten Sint en zijn pieten vanaf hier een hoop locaties bezoeken.

Naast de Sint zelf zijn er zo'n 250 pieten die vanaf hier vertrekken. De modepiet is verantwoordelijk voor de aankleding. 'Alles is op maat gemaakt', verklapt hij.

Pepernotenvoorraadkast

Onze verslaggever Derk Bosscher mag even meekijken. Zijn oog valt op een bijzondere kast: de pepernotenvoorraadkast. 'Hier wordt aan het begin van het seizoen 1500 kilo pepernoten en schuimpjes en tumtummetjes klaargezet', legt Marjan Ubels van de Sinterklaascentrale uit.

Pas vlak voor de pieten op pad gegaan, worden de pepernoten en de snoepjes gemixt. 'Anders wordt het slof.' De verhoudingen: twee zakken pepernoten, met een zak tumtum en een zak schuimpjes. 'Die gaan in de speciale pepernotenmixmachine en die mengt het dan precies goed', legt Ubels uit.

Na zo'n dag is het ook wel mooi geweest, het waren dan veertien hectische dagen Sinterklaas

'Intensieve dag'

Terwijl Derk Bosscher zich verdiept in de pepernoten, komt ook de Goedheiligman zelf even langs. 'Het wordt een intensieve dag', denkt hij. 'Maar het is wel genieten, niet alleen voor de kinderen, ook voor ons. Na zo'n dag is het ook wel mooi geweest, het waren dan veertien hectische dagen', aldus Sinterklaas.

Waar de Sint dan weer richting Spanje vertrekt, begint voor Ubels en haar team het werk weer van voren af aan. 'Wij zijn het hele jaar door bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen.'

