Bijna dertig tips over overval op pizzeria

De politie heeft 27 tips gekregen over de gewelddadige overval op een pizzeria in Marum, eind oktober. 'Een mooi aantal', aldus de politie. Dinsdagavond besteede Opsporing Verzocht aandacht aan de overval.

De eigenaar werd tijdens de overval buiten westen geslagen. Op camerabeelden is te zien dat de twee daders direct na binnenkomst op hem in beginnen te slaan. 'Dat stukje ben ik kwijt', zegt het slachtoffer daarover. 'Ik heb het wel gezien op beelden, anderen hebben het mij verteld, maar dat stukje mis ik.'

Vechtsport

Volgens de politie hield de restauranteigenaar er botbreuken in zijn gezicht, gebroken ribben en bloeduitstoringen aan over. Terwijl het slachtoffer bewusteloos in zijn zaak ligt, trekken de overvallers de kassa los en gaan ervandoor. Dat lostrekken gaat met zoveel geweld, dat de stoppen doorslaan en er kortsluiting ontstaat. Een flinke schadepost voor de pizzeria.

Op dit moment voel ik me alleen veilig in de auto, dan blijf ik rijden Eigenaar pizzeria

Vanwege de klappen die de eigenaar kreeg en het masker dat een van de daders droeg, denkt de politie dat de verdachten uit de vechtsportwereld komen. 'Een van de mannen droeg een zogenoemd Elevation training mask. Dat wordt gebruikt tijdens vechtsporttrainingen om je conditie en uithoudingsvermogen te verbeteren', aldus de politie.

Kassa

In de kassa zat volgens de eigenaar amper geld. De meeste klanten pinnen tegenwoordig, er zat nauwelijks geld in de lade. 'Het is niet met woorden te beschrijven. Veel geweld, voor niks eigenlijk. Het was niet nodig.'

De kassa wordt een dag later door een boer teruggevonden aan de rand van zijn weiland langs het Bolmeer in Zevenhuizen.

'Niet meer veilig'

De overval heeft diepe sporen achtergelaten. 'Het was altijd veilig. Op dit moment voel ik me alleen veilig in de auto, dan blijf ik rijden. Maar het is hier niet, het is thuis niet.'

Ook op zijn werkzaamheden heeft het invloed. 'De meeste mensen weten dat ik gastvrijheid heel hoog heb staan. Iedereen mag gewoon komen, bijna twintig uur per dag kunnen ze hier terecht. En dat is op dit moment niet meer zo, ik ben hooguit vijf uur per dag open.'

De overval in Opsporing Verzocht:



