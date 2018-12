Op de A7 bij Marum zijn woensdagochtend vijf auto's op elkaar gebotst. In de richting van Drachten staat daardoor een file.

De vertraging is inmiddels ruim een half uur. Over gewonden kan de politie nog niks zeggen. De weg is inmiddels wel weer vrij.

Vlak achter de kettingbotsing was eerder ook al een ongeluk gebeurd.