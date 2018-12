Deel dit artikel:













Oprichter van Museum De Buitenplaats overleden Jos van Groeningen. (Foto: Lotte Marijn Knorr)

Jos van Groeningen, mede-oprichter van Museum De Buitenplaats in Eelde, is dinsdagochtend in zijn eigen Nijsinghhuis in Eelde overleden. Hij was al enige tijd ziek.

Samen met zijn vrouw kocht Van Groeningen het rijksmonument in 1971 voor het symbolische bedrag van een gulden. Figuratieve kunst Ze restaureerden het gebouw en begonnen er een museum voor figuratieve en realistische Nederlandse kunst, dat in 1996 door koningin Beatrix werd geopend. Museum De Buitenplaats was het eerste door particulieren opgerichte museum in Noord-Nederland. Het echtpaar Van Groeningen ontving meerdere prijzen en werd in 2000 geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Nauw betrokken Na het overlijden van zijn vrouw, in 2007, trad Van Groeningen terug als museumdirecteur. Hij werd opgevolgd door Geert Pruiksma, die tegenwoordig directeur is van Museum Nienoord. Van Groeningen bleef tot aan zijn dood wel nauw betrokken bij het museum. Zo was hij lid van de raad van toezicht. Museum wordt uitgebreid Met zijn overlijden wordt het Nijsinghhuis nu ook onderdeel van het museumcomplex. Dit besluit nam het echtpaar Van Groeningen al voor het overlijden van Janneke in 2007. Voorwaarde voor deze schenking was dat wel Jos van Groeningen tot aan zijn dood in het Nijsinghhuis zou wonen. Museum is zaterdag dicht Jos van Groeningen is 84 jaar geworden. Hij wordt komende zaterdag in besloten kring begraven. In verband met de uitvaart is Museum De Buitenplaats dan gesloten.