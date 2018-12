Ronkende crossmotoren terroriseren De Onlanden: 'Hoe haal je het in je botte kop?'

Luister in natuurgebied De Onlanden eens goed om je heen en je krijgt een orkest van kwetterende weide- en moerasvogels voorgeschoteld. Iets om te koesteren? Zo denkt niet iedereen erover.

Ronkende motoren die zich met een noodgang een weg door De Onlanden banen. Het gebeurde zaterdag en dat was niet de eerste keer. 'Het is elk weekend wel raak op verschillende tijden. Het is haast niet voor te stellen', zegt Bart Zwiers. Hij boswachter bij Natuurmonumenten en is pissig.

Groen en geel

'Je kunt hier zo heerlijk genieten van de ruimte en de stilte, en dan komen er een paar gasten met crossmotoren doorheen raggen. Ze rijden dwars door het publiek heen, maar ook door graslanden. En dat allemaal om je hobby uit te oefenen', zegt Zwiers.

Veel andere mensen ergeren zich ook aan de motorcrossers. Maar omdat Natuurmonumenten geen actie kon ondernemen na eerdere meldingen, blijven nieuwe meldingen veelal uit.

'We proberen er alles aan te doen, maar dat valt niet mee. Er komen veel kosten bij kijken als je dit goed wilt aanpakken. Ik kan moeilijk achter elke boom een boswachter zetten', legt Zwiers uit.

Soms gaat ze honderd kilometer per uur. Zie ze dan maar eens te pakken op je fietsje Bart Zwiers - Boswachter Natuurmonumenten

Nakijken

De boswachter ving zelf ook al regelmatig bot toen hij een motorcrosser in de kraag wilde vatten. 'Soms gaat ze wel met honderd kilometer per uur. Zie ze dan maar eens te pakken op je fietsje.'

'Afgelopen zomer heb ik één van de motorcrossers geprobeerd te stoppen', blikt Zwiers terug. 'Ik reed toevallig in een gator en zette de achtervolging in. Toen ik 'm bij zijn schouder vastpakte, zette hij het gas erop en had ik het nakijken.'

Lichamelijk letsel

In Noord-Brabant doet hetzelfde probleem zich voor in diverse natuurgebieden. Collega's van Zwiers gaan daar met crossmotoren achter de ordeverstoorders aan.

'Maar je moet wel weten dat die collega's bewust door motorcrossers worden aangereden, met lichamelijk letsel tot gevolg. Dat gaat heel ver. Daar worden zelfs helikopters ingezet en telefoons afgetapt om personen op te sporen.'

Machteloos

Volgens Zwiers staat Natuurmonumenten als vereniging alleen machteloos om dit probleem een halt toe te roepen. 'Dit moet je groter aanpakken en daar heb je politie voor nodig', vervolgt hij.

Die jongens weten donders goed dat zoiets niet kan Bart Zwiers - Boswachter Natuurmonumenten

Als iemand motorcrossers in De Onlanden spot, roept Zwiers op om de politie te bellen. 'Zij hebben de middelen om door te pakken. Voor Natuurmonumenten is dat lastig.'

'Ik erger me kapot en kan hier zo slecht tegen', zegt Zwiers moedeloos. 'Hoe haal je het in je botte kop? Ik kan me niet voorstellen dat je je hobby zo wilt uitoefenen. Bovendien weten die jongens donders goed dat zoiets niet kan. Dit zit bij mij heel hoog en bij mijn collega's ook.'

Uitkomst

Goed overleg met de gemeente en politie moet volgens Zwiers uitkomst bieden. Maar als het aan hem ligt gaan de boosdoeners eerst bij zichzelf te rade.

'Ik hoop dat als de daders dit lezen, ze zich aangesproken voelen. Wil je crossen? Ga dan alsjeblieft naar een motorcrossterrein en niet naar een natuurgebied. De natuur heeft hier echt onder te lijden.'