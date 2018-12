Rondje Groningen op rijm: is dit Sints 'eeuwige jeugd'-geheim?

Van Twitter-ophef over de pil tot Henkie die weer naar Italië wil. Maar ook aandacht voor bietenhumor in dit Rondje Groningen-relaas. En dat alles op 't heerlijk avondje van Sinterklaas.

1) Groningse dj op 3FM

Een gek telefoontje van 3FM naar OOG-dj Haan

Wil hij misschien een nachtje in het Glazen Huis staan?

2) Bescheiden gele hesjes-protest

Gele hesjes: je kan er in Europa niet meer omheen

Toch waren er in Stad niet zoveel op de been...

3) Sint is niks te gek

Boot, trekker, trein of bakfiets: het kan gewoon bij Sint

Een vreemd tafereel... maar slimmer dan de Stint

4) Het toetje na de campagne

In de campagne zijn ze zo druk;

maar na de verkiezingen stil

Van alle partijen,

toont alleen CDA nog goede wil?

5) Boodschap in gedicht

Politicus Moorlag had vast even een grijns op zijn gezicht

Een indringende aardgasboodschap - maar dan wel in gedicht

6) Nog niet af

Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan in 2021 samen

Ze zijn al druk bezig om hun fusieplannen te beramen

Nu is er ook een logo met herkenbare icoontjes - en een beetje maf -

Een lettertype dat volgens henzelf symbool staat voor 'nog niet af'.

7) Geen pil, wel kritiek op Twitter

Twee Groningse dames, dinsdagavond bij Pauw

Nergens is de pil meer te vinden, weten we nou

Chantal sprak hardop: 'Ik bloed nú nog niet dood'

Waardoor ze meteen, ophef op Twitter genoot

8) Nick is de leukste thuis

Op het Hoendiep vielen gister duizenden bieten van de wagen

Nick heeft over likes op zijn reactie niet te klagen

9) FC Groningen - Inter Milaan revisited!

Na de documentaire mag ex-FC Groninger Henk de Haan het eindelijk zeggen

Italiaans voetbalster Altobelli wil een unieke pot op de mat leggen!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag.