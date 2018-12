Stroomstoring bij duizenden huishoudens verholpen

In delen van Groningen, Haren, Ten Boer en ook andere plaatsen is de stroom uitgevallen. Enexis schat dat zo'n 9.300 huishoudens zijn getroffen door de stroomstoring.

Volgens landelijk netbeheerder TenneT moet iedereen tegen elf uur 's ochtends stapsgewijs weer stroom hebben.

'Grote storing'

Volgens regionaal netbeheerder Enexis ligt de oorzaak bij een transformatorstation van TenneT op hoogspanningsstation Groningen Hunze, nabij de Euroborg. Enexis-woordvoerder Loek de Lange: 'Dit is een grote storing. Duizenden mensen hebben geen elektriciteit.'

Bezig met nieuwe transformator

TenneT bevestigt de problemen met de transformator, en stelt dat het om een stroomstoring van 11 megawatt gaat. Woordvoerder Jeroen Brouwers: 'Een van de transformatoren is uitgevallen om 6 minuten over 10. We zijn met man en macht bezig om er een andere transformator in te schakelen. Die staat al op het terrein.'

Verholpen, maar stapsgewijs stroom

Volgens TenneT is de stroomstoring om 10.41 uur verholpen. Het kan wel even duren voordat iedereen weer stroom heeft. 'Iedereen krijgt stapsgewijs weer stroom. We doen onderzoek naar de oorzaak. Die is op dit moment nog niet duidelijk. Er is in ieder geval niemand gewond geraakt.'

'Resterende problemen hebben lokale oorzaak'

Enexis bevestigt dat de stroomstoring verholpen is. De Lange: 'Volgens onze gegevens heeft iedereen ook weer stroom. Als mensen nu nog geen stroom hebben, worden die problemen lokaal veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat een aardlekschakelaar eruit is gevlogen.'

Knal gehoord

Op de locatie van de transformator, in de buurt van de Euroborg, werd een knal gehoord door meerdere mensen.

Meldingen uit veel plaatsen

Meldingen van stroomuitval kwamen onder meer uit Haren, Meerstad, Groningen, Ten Boer, Ten Post, Bedum, Zuidwolde, Thesinge, Overschild, Onnen, Garmerwolde en Glimmen.

Hulpdiensten kregen meerdere meldingen van liftopsluitingen. Een twitteraar meldde dat de verkeerslichten op het Sontplein in Groningen ook uitvielen. In de Euroborg moesten sporters een sportschool verlaten vanwege de stroomuitval.

Vanaf tien voor elf zeggen meerdere personen op Twitter inderdaad weer stroom te hebben.

Treinen uitgevallen

De stroomstoring heeft gevolgen voor de noordelijke sporen. Zo rijden er geen treinen tussen Assen en Haren. De NS verwacht dat het treinverkeer tegen 13.00 uur weer op gang komt. Volgens spoorbeheerder ProRail komt het echter al tegen elf uur weer op gang.

Ook tussen Bedum en Stedum rijden geen treinen door een seinstoring. De extra reistijd is ruim een uur. De vertraging wordt verwacht tot 13.00 uur.

Enexis onbereikbaar

Verschillende personen meldden net na de storing op Twitter dat ze geen contact kunnen krijgen met Enexis Storingen. Het leek erop dat het storingsnummer van het bedrijf door de drukte bezweek.

Dit artikel wordt bijgewerkt.