Aantal kapperszaken in provincie neemt toe, maar niet overal

Nederland kent een recordaantal kappers, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat geldt ook voor een groot deel van onze provincie, maar niet voor Oost-Groningen.

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal kappers gegroeid met ruim 1 procent tot ruim 855 kappers. Dit is bovendien ruim 50 procent meer dan in 2007, toen onze provincie 565 kappers telde.

Provinciale trend

In het oosten van de provincie neem sinds 2016 het aantal kappers namelijk af, tegen de provinciale en landelijke trend in.

Stad en noordwesten van provincie

In het gebied Overig-Groningen (waar Stad en de westelijke en noordelijke gemeentes onder vallen) groeit het aantal kappers sinds 2007 gestaag. Waren er toen in dit gebied 335 kappers, dit jaar zijn dat er 535. Een groei van ruim 59 procent.

Dat is wel iets minder dan de landelijke groei tussen 2007 en dit jaar; de groei was landelijk ruim 63 procent.

Delfzijl en omgeving

Het gebied Delfzijl en omgeving (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) kent relatief weinig kappers (75). Niet zo gek, het is een klein gebied. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal kappers niet gegroeid, ten opzichte van 2007 wel, toen het gebied 50 kappers kende.

Oost-Groningen

Het gebied Oost-Groningen (de oostelijke gemeenten) kent een daling van het aantal kappers. Nu zijn dat er 250. Vorig jaar waren dat er 265 en in 2016 (het hoogtepunt) 270.

Ten opzichte van 2017 is de daling van het aantal kappers met ruim 5 procent de grootste van het land. Alleen in het noorden van Friesland en het zuidoosten van Drenthe kent ook een daling van het aantal kappers.

Thuiskappers en kappers aan huis

Het CBS meldt dat tussen 2007 en 2018 in Nederland het aantal zelfstandige kappers verhoudingsgewijs is toegenomen. Hier vallen de thuiskappers en de kleine salons aan huis onder. Was het aandeel zelfstandige kappers in 2007 43 procent van het totaal, vorig jaar was dat bijna de helft.

Of de groei van het aandeel zelfstandige kappers ook voor onze provincie geldt is niet uit de CBS-cijfers op te maken.

