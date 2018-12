Lopend Vuur: Wij vieren Sinterklaas

Het heerlijk avondje is weer gekomen. Vandaag is het 5 december, pakjesavond.

Ondanks de aandringende concurrentie van de kerstman is Sinterklaas nog in menig huiskamer een traditie. Of het nou met een pakjesavond is, met surprises en/ of gedichten of een ruilspel. We zijn benieuwd of jij het ook viert, in welke vorm dan ook.

Ons Lopend Vuur vandaag: wij vieren Sinterklaas

