'Airport Eelde mag wel sluiten als er een snelle treinverbinding komt'

'Wij moeten in Noord-Nederland verbinding houden met de internationale netwerken. Dat hoeft niet per se via de lucht, het mag van mij ook met de trein.'

'Als wij een mooie snelle verbinding hebben vanuit de Randstad, via Groningen naar Bremen, dan mag het vliegveld in Eelde sluiten.'

Dat zegt Lambert Zwiers, scheidend voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord.

'Als ik mag kiezen, heb ik veel liever zo'n snelle treinverbinding', zegt hij op Radio Noord. 'Maar die hebben we niet. En daarom hebben we dat vliegveld nodig. Dat hoort bij de infrastructuur van Noord-Nederland.'

'Een half miljoen? Waar praten we over?'

Zwiers is dus niet tegen Groningen Airport Eelde op zich. 'Voordat die trein er ligt, zijn we heel wat jaren verder. Daarom hebben we dat vliegveld absoluut nodig. Jaarlijks moet daar dan misschien een half miljoen bij, nou en? Waar praten we over? Het gaat helemaal nergens over.'

'Wat mij betreft hoef je niet beiden te hebben, een snelle trein en een vliegveld. Want met een snelle trein ben je immers heel snel op Schiphol. En je bent heel snel in Bremen of Hamburg, van waaruit ook de hele wereld binnen bereik ligt.'

Ik ben best wel positief over hoe we ervoor staan in Noord-Nederland Lambert Zwiers - scheidend voorzitter VNO NCW

De keuze voor een snelle trein is wel een kostbare, zegt Zwiers. 'Stel nou dat we met elkaar de overtuiging hebben dat de snelle treinverbinding het beste is voor het Noorden, dan praat je over miljardeninvesteringen.'

Afscheid na tien jaar

Zwiers heeft vrijdag zijn afscheidsreceptie. Tien jaar stond hij aan het roer bij de werkgeversorganisatie.

'Ik ben best wel positief over hoe we ervoor staan in Noord-Nederland. Maar natuurlijk hebben we ook zorgen. Neem de stevige afbouw van de gaswinning, dat gaat gepaard met een enorm verlies aan werkgelegenheid. We weten dat het gaat gebeuren, maar hebben er nog geen goed antwoord op', betoogt Zwiers.

Duizenden banen verloren

'Wat zetten we ervoor in de plaats? Daar moeten we een noordelijk verhaal van maken. Dat is er niet en dat vind ik niet goed. De investeringen die wij met elkaar moeten doen zijn nogal groot hoor. Daarom is het belangrijk dat we het op noordelijke schaal doen.'

'Laten we ervan uitgaan dat er 15 tot 20.000 banen verloren gaan. Dat zijn allemaal hoogwaardige banen. Het kost miljarden om die allemaal te vervangen. Er is nu een miljard toegezegd, maar dat is dus lang niet voldoende.'

'Ongelooflijk verrast door wat in aantrof'

Zwiers (65) is een geboren Drent, maar werkte lang in Limburg. Hij was er onder meer directeur van de Limburgse Werkgevers Vereniging.

De stad Groningen stond er niet goed bij; en zie nu eens vandaag de dag Lambert Zwiers

'Toen ik tien jaar geleden terug kwam, was ik ongelooflijk verrast door wat ik hier aantrof. Niet alleen economisch, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van natuur en landschap en cultuur. Neem de musea zoals het Groninger Museum, Drents Museum en het Fries Museum. Maar ook de rijkdom aan festivals die we hier kennen. En kijk eens naar de stad Groningen. Die stond er niet goed bij toen ik vertrok naar Limburg; en zie nu eens vandaag de dag.'

Terug in de schoolbanken

Zwiers is er niet de man naar om met een kruiswoordpuzzel op schoot en een kopje kamillethee in de hand achter de geraniums te zitten. Hij wordt onder meer bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest en gaat wat 'toezichthoudende dingen doen'.

'Ik heb niet zo vreselijk veel hobby's, maar wil in elk geval wat meer gaan lezen en studeren. Ik ga weer wat colleges volgen. Van huis uit ben ik geograaf en ik reis graag. Daar ga ik weer wat meer mee doen, met geografie.'

