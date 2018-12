Koeman blijft voorlopig hoofdtrainer van Fenerbahçe

Erwin Koeman blijft voorlopig hoofdtrainer van de Turkse topclub Fenerbahçe. Dat laat de club in een statement weten.

De Groninger werd naar voren geschoven toen Phillip Cocu werd ontslagen, van wie Koeman assistent was. Onder Koeman weet de club in de competitie de weg omhoog nog niet echt in te zetten, maar hij zorgde er wel voor dat de club overwintert in de Europa League.

Wat Fenerbahce na dit seizoen van plan is met Koeman, is nog niet bekend.