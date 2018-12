Moet overslagstation Roodeschool verhuizen? 'Wij voldoen aan alle vergunningen'

De verplaatsing van het aardgascondensaatoverslagstation in de bebouwde kom van Roodeschool is uit het oogpunt van veiligheid niet nodig. Dat zegt Kees Mark, locatiedirecteur van eigenaar Noordgastransport.

'Heel rationeel gezegd: wij voldoen aan alle vergunningen', zegt Mark. 'We opereren er al veertig jaar vertrouwd en veilig, zonder incidenten. De minister schrijft zelf ook dat er geen onacceptabele risico's zijn aan de locatie. En die mening delen wij.'

Mark reageert daarmee op uitspraken van minister Wiebes, die dinsdag bekend maakte dat hij opnieuw naar de kwestie wil kijken.

'Constructief gesproken'

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond spant zich al langere tijd in voor de verhuizing van het overslagstation in Roodeschool.

'We hebben altijd constructief met elkaar gesproken. En ik verwacht dat die gesprekken hervat worden naar aanleiding van de brief van de minister', zegt Mark.

Mark begrijpt de zorgen die in het dorp leven. 'Het zijn heel legitieme vragen. Het is een speerpunt van mevrouw Van Beek. Maar we hebben met de gemeente en de provincie in april geconcludeerd dat we het financieel niet rond kregen. Daarna zijn we uit elkaar gegaan. Ik snap dat de burgemeester het nog steeds wil en nu een opening ziet.'

'Commercieel is er geen belang'

Hoeveel een eventuele verhuizing kost, is volgens Mark niet te zeggen. Wel maakt Mark met zoveel woorden duidelijk dat zijn bedrijf niet van plan is voor de kosten op te draaien: 'We hebben eigenlijk alleen een sociaal-maatschappelijk belang, om gehoor te geven aan de stemmen vanuit het dorp voor verplaatsing. Commercieel is dat belang er voor ons niet.'

Mocht het toch tot een verhuizing komen, dan gaat het opslagstation waarschijnlijk naar de Eemshaven.

Lees ook:

- Roodeschool reageert met gejuich op aankondiging minister

- Minister zet deur open voor verhuizing overslagstation Roodeschool