Politie zoekt getuigen van gewelddadige inbraak in Winschoten

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest van een gewelddadige overval bij een woning aan de Engelselaan in Winschoten. De overval vond plaats op donderdag 29 november, tussen 17:00 en 18:00 uur.

Toen de bewoonster de deur opende nadat er was aangebeld, drong een man met grof geweld haar woning binnen. Dit is te lezen op de Facebookpagina van Politie Oldambt.

Gewond

Bij die overval raakte de vrouw, die al op leeftijd was, gewond. De overvaller sloeg zijn slag en nam diverse spullen mee uit de woning. Daarna koos hij het hazenpad.

Wie op de bewuste dag tussen 17:00 en 18:00 uur in Winschoten iets opmerkelijks gezien heeft in de Engelselaan, Engelsestraat of Blijhamsterstraat, wordt verzocht om de politie te bellen.

Dat kan via het reguliere nummer (0900-8844), maar ook anoniem (0800-7000).