Supporters en sponsoren gaan actievoeren voor terugkomst Arjen Robben

Alle supportersgroepen en sponsoren van FC Groningen roepen oud-speler Arjen Robben op om terug te keren bij de club.

De Bedumer liet weten aan het eind van het seizoen te vertrekken bij Bayern München en beraadt zich op zijn toekomst.

Acties

De supportersgroeperingen gaan de komende weken verschillende acties organiseren om te laten zien hoe welkom Robben in Groningen is.

'Dat zullen acties zijn waarmee wij hopen dat het zo'n groot bereik heeft dat Arjen het in München mee gaat krijgen', vertelt John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging.

Warm hart

'Arjen is natuurlijk een icoon van de jeugdopleiding en zijn terugkeer zal een boost geven aan iedereen die Groningen een warm hart toedraagt', vervolgt de voorzitter. 'We willen laten zien dat hij van harte welkom is om terug te keren. We willen hem gewoon erg graag terugzien', besluit De Jonge.

Alle supportersgroeperingen en sponsoren werken mee aan de groot opgezette actie, waar vrijdag meer over bekend wordt gemaakt.

