Opticiën twee keer bestolen: 'Blijf toch met je tengels van andermans spullen af'

Ze sloegen afgelopen weekend twee keer in een nacht toe: dieven braken in bij Koning Optiek in Winschoten. Opticiën John Thedinga trof 'een puinhoop' aan.

Het vermoeden is dat beide inbraken door dezelfde daders zijn gepleegd. 'De winkel zelf is niet leeggeroofd. Ze hebben vanaf de balie, bij de kassa, alles leeggetrokken. De oogmeetruimte, werkplaats en ook het kantoor hebben ze helemaal overhoop gehaald. Alles lag op de grond. Op de bovenverdieping zijn ze alle vertrekken bij langs gegaan. Op zoek naar waardevolle spullen.'

Tientje en twintigje in de kassalade

Thedinga mist sindsdien onder meer zijn laptops. 'Het was niet het klassieke patroon dat je vaker ziet, dat ze de hele winkel leeghalen. Ze waren puur op zoek naar andere spullen, geen monturen.'

Ook de kassa was doelwit. Thedinga: 'Ik doe altijd op zaterdag de kassa uit en de lade open. Daar zit een tientje en een twintigje en wat muntgeld in dus als ze iets willen meenemen, dan hoeven ze de boel niet te vernielen. Maar ze hebben dus de hele lade leeggetrokken en op de grond gegooid. Ik had het bewust opengelaten om vernieling te voorkomen maar dat heeft dus niet geholpen.'

'Heel rigoureus

Het was niet de eerste keer dat de opticiën ongewenste bezoekers in zijn zaak kreeg. 'Dit keer was het wel extreem. Ze zijn wel heel rigoureus bezig geweest volgens politie. Ik schrok ook toen ik hier kwam, dat er zo'n erge puinhoop was. Alles lag op de grond, alles stond open. Chaos.'

Teleurstelling overheerst bij Thedinga. 'Dan denk ik: Verdorie; blijf toch met je tengels van andermans spullen af. En waarom ik weer? Het is frustratie. Ook boosheid? Ach ja...'

Het kost je uiteindelijk geld en heel veel tijd, besluit de opticiën. 'Je moet van alles regelen. Het kost je tijd en frustratie.'