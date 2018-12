De Haan wil reünie-wens Altobelli inwilligen: 'Dat zou wat zijn!'

Facebook, Twitter, LinkedIn, noem maar op. Henk de Haan wordt overspoeld met berichtjes sinds de documentaire 'Het shirt van Altobelli' dinsdagavond op FOX Sports te zien was. De uitzending krijgt mogelijk nog een staartje.

In de documentaire blikt Henk de Haan terug op de duels die hij in 1983 met FC Groningen speelde tegen Atletico Madrid en Inter. Door zijn invalbeurt tegen de Madrilenen werd De Haan de eerste Groninger die Europees voetbal speelde met de FC.

Souvenir

FC Groningen was over twee duels verrassend te sterk voor Atletico Madrid, waarna een tweeluik met Inter volgde. Thuis wonnen de Groningers met 2-0; in Italië was Inter met 5-1 te sterk. Maar De Haan hield een leuk souvenir over aan het avontuur. Hij ruilde z'n shirtje met Alessandro Altobelli, één van de meest trefzekere aanvallers die Italië ooit heeft gehad.

Videoboodschap

Voor de documentaire trok De Haan het legendarische shirt zelf aan en keerde terug naar Italië, waar hij onder meer met Altobelli's zoon Mattia sprak. De grootmeester zelf was op dat moment niet in zijn thuisland, maar liet via een videoboodschap alsnog van zich horen. En hoe: Altobelli wil zijn shirt graag terug.

'Ja niet te geloven hè?', reageert De Haan op Altobelli's verzoek. 'Hij gaat een museum met allerlei voetbalattributen in de buurt van Rome openen en mist dit shirt nog.' De Haan heeft nog niet besloten of hij dat verzoek inwilligt.

'Ik kan het hem in bruikleen meegeven natuurlijk. Of ik zet in m'n testament dat wanneer ik er niet meer ben, hij het shirt terug mag', grapt De Haan.

Volle verstand

Altobelli klonk erg serieus in de videoboodschap, maar De Haan slaapt daar geen nacht minder van. 'Hij is ver weg, dus ik ben niet bang voor hem', zegt hij lachend. 'Hij heeft het destijds met zijn volle verstand aan mij gegeven, maar wil het nu terug ruilen met het shirt dat-ie van mij heeft gekregen. Dat is een wat vreemde wending.'

Reünie

Overigens had Altobelli niet alleen een verzoek, hij deed ook een voorstel. De Italiaan wil een reünie organiseren tussen oud-spelers van FC Groningen en Inter Milan die het in 1983 tegen elkaar opnamen.

'Dat zou geweldig zijn!', zegt De Haan meteen. Als dat haalbaar is, hoopt hij dat er ook iets mogelijk is in combinatie met beide eerste elftallen. 'Een oefenwedstrijd tussen FC Groningen en Inter, vlak voordat het seizoen begint, in ons eigen stadion. En voor die wedstrijd nemen dan eerst de oudjes het tegen elkaar op. Dat zou wat wezen.'