Uittocht specialisten bedreigt tempo versterkingsoperatie

De versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied dreigt opnieuw vertraging op te lopen. De reden is dat sommige ingenieursbureaus ingehuurde specialisten moeten laten gaan, omdat er volgens hen voor volgend jaar nog geen opdracht is gegeven door Centrum Veilig Wonen (CVW).

Contracten niet verlengd

Anonieme bronnen bij ingenieursbureau Arcadis vertellen dat van twintig medewerkers hun contract niet is verlengd. Het gaat om specialisten als gebouwinspecteurs en constructeurs.

Arcadis, deels aandeelhouder van CVW, wil inhoudelijk niet reageren. 'Wij bespreken onze bedrijfsvoering in Nederland niet met derden', laat een woordvoerder weten.

Ook bij projectorganisatie VIIA, onderdeel van Royal HaskoningDHV en Visser & Smit Bouw, worden tijdelijke contracten niet verlengd. Een woordvoerder bevestigt dat 23 tijdelijke banen verdwijnen. Bij VIIA is dat ongeveer een kwart van het team dat zich bezighoudt met de versterkingsoperatie.

Gevolgen voor versterkingsoperatie

Duizenden huizen moeten nog worden geïnspecteerd. Mogelijk moeten veel van die gebouwen ook aardbevingsbestendig worden gemaakt. 'Iedereen kan de rekensom maken dat dit gevolgen gaat hebben voor de versterkingsoperatie', zeggen medewerkers van Arcadis die anoniem willen blijven. 'Met minder mensen kunnen we simpelweg minder werk verrichten.'

Bij VIIA durven ze die conclusie nog niet te trekken. 'We kunnen niet in een glazen bol kijken', zegt een woordvoerder. 'We vinden het vervelend dat we moeten afbouwen, maar dat hoort bij een projectorganisatie als VIIA.'

Opschalen

VIIA zegt weer te kunnen opschalen als dat nodig is. 'Wij verwachten dat er geen kennis verloren gaat', zegt de woordvoerder. Bij Arcadis wordt gevreesd dat de specialisten op zoek gaan naar een andere baan en straks niet meer beschikbaar zijn. Een enkeling zou zelfs al een andere baan hebben.

Het CVW zegt op de hoogte te zijn van de situatie, 'maar wij gaan niet over de manier waarop de verschillende bureaus omgaan met hun capaciteit en medewerkers', zegt een woordvoerder. Ook over de gevolgen voor de versterking kan het bedrijf niks zeggen.

Beslissing minister Wiebes

Volgens de woordvoerder zijn er voor volgend jaar wel opdrachten uitgeschreven. Maar is sinds een half jaar het aantal aan het afnemen. 'Dit is een gevolg van het besluit van minister Wiebes om begin juni de versterking tijdelijk stil te leggen.'

Reactie NCG

De Nationaal Coördinator Groningen zegt 'de zorg te delen, maar put tegelijkertijd vertrouwen uit de marktconsultatie waaruit is gebleken dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. De voortgang ligt op schema. Het doel is dat CVW nog dit jaar met de bureaus om tafel kan en de werkpakketten kan uitzetten.'

Verantwoording De namen van de anonieme medewerkers van Arcadis zijn bij de hoofdredactie van RTV Noord bekend.



