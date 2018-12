Broer verongelukte man over online reacties: 'Denk na voor je iets typt'

Het is 17 november als Jan Willem Sesselaar tegen een boom rijdt en overlijdt. Zijn familie is niet alleen ontdaan door zijn overlijden, hun verdriet is nog groter als zij de online reacties op zijn ongeluk zien. 'Denk na voor je iets typt', zegt zijn broer Jacob.

Jan Willem was moe en in slaap gevallen achter het stuur, waarna hij frontaal op een boom botste. Een bericht - met foto van het wrak - verscheen op de facebookpagina van RTV Noord. Daar stromen de reacties binnen, sommige kwetsend.

'Zoals: hij zal wel dronken zijn geweest, of: hij reed wel 160 kilometer per uur. Maar mensen kennen het verhaal niet', zegt zijn aangeslagen broer. Hij hoopt dat zijn boodschap over komt. 'Ik mag hopen dat het helpt, ik vind dat mensen veel beter moeten nadenken.'

Een uitgebreid interview met Jacob Sesselaar is te bekijken op de facebookpagina van RTV Noord.



'Dit bevestigt mijn angst'

Chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum stoot vezels uit die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn. Dat blijkt uit recente luchtmetingen die in opdracht van de provincie zijn gedaan. Volgens de GGD is het risico voor de volksgezondheid beperkt.

Omwonende Richard Smid schrok ervan, maar is niet verrast. 'Dit bevestigt de angst die ik al jaren had.' Zijn zesjarige zoontje heeft longklachten. 'Die fabriek moet gewoon dicht, dat is de enige optie voor mij.'



'Iedereen heeft zijn surprise al, maar ik nog niet'

De Sint had ook deze 5 december weer een heel drukke dag. Vanochtend vroeg ging hij naar OBS De Uilenburcht in Beerta. En wij gingen mee.

'Iedereen heeft zijn surprise al, maar ik nog niet. Dus ik vind het wel spannend', zegt een van de leerlingen, die in afwachting is wat de sint voor hem in petto heeft.

'We gaan nog langs alle kinderen in Nederland'

Bij de familie Vink in Appingedam stonden Sint en Piet voor de deur. 'We gaan nog langs alle kinderen in Nederland, dus we hebben het heel druk', zegt Sinterklaas. Wordt Piet het nooit eens beu om continu met Sinterklaas het land door te reizen? 'Het is een heel aardige man, hij is altijd vriendelijk.'

Zoontje Arjen pakt intussen zijn cadeautje uit, mét gedicht.





