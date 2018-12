Airshow Oostwold aast op Duits jachtvliegtuig voor jubileumeditie

Airshow Oostwold hoopt voor de tiende editie op de komst van een Duits gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.

'Maar wel nog met een slag om de arm', zegt organisator Tom van der Meulen. Op Oostwold Airport wordt met Pinksteren weer een vliegshow gehouden. Vorig jaar kwamen er 25.000 bezoekers naar Oostwold.

'We zijn bezig in Duitsland om de Messerschmitt ME 109 naar ons toe te krijgen. We zitten goed dicht bij het vuur, dus ik denk dat het gaat lukken. Er zijn er nog maar een paar die vliegen. Ze moeten op dat moment beschikbaar zijn en kunnen vliegen. Daar hangt het nog vanaf.'

Het is goed als je de vliegtuigen ziet en weet wat er mee gevlogen is Tom van der Meulen-directeur Oostwold Airport

In het verleden waren tijdens de vliegshow diverse vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Maar dan altijd de Mustangs en Spitfires van de geallieerden. Van der Meulen rekent niet op weerstand als er komend jaar een vliegtuig van de toenmalige vijand te zien is.

Cultureel erfgoed

'Het is historie, het hoort bij ons cultureel erfgoed. Het is goed als je de vliegtuigen ziet en weet wat er mee gevlogen is. Er zit een verhaal bij en dat is helemaal niet erg. Maar het is ook een mooi vliegtuig.'

