'Til plan snelle fietsroute naar Leek over verkiezingen heen'

Til het plan over de snelle fietsverbinding tussen Groningen en Leek over de verkiezingen heen. Dat is het standpunt van de ChristenUnie in Provinciale Staten, ondersteund door meerdere fracties.

Het provinciebestuur en de gemeente Leek waren de afgelopen jaren in gesprek over de Fietsroute Plus, een snelle fietsverbinding tussen Groningen en Leek. De provincie Groningen opteerde voor de zuidelijke variant langs de A7.

Maar de gemeente Leek wilde de fietsroute langs de noordkant van de A7 laten leggen. Die variant is alleen 3,5 miljoen duurder en de provincie wil daar niet aan meebetalen.

De Statenfractie van GroenLinks vindt dat het provinciebestuur het gereserveerde bedrag moet vasthouden.

'Belangrijk project'

'De snelfietsroute is een belangrijk project', zegt Statenlid Harrie Miedema. 'Jammer dat het niet opgelost kon worden tussen gemeente en provincie.'

'Maar er is na de verkiezingen een nieuwe situatie ontstaan. De gemeente Westerkwartier is dan gevormd, de provincie heeft dan een nieuw college. Wellicht komen ze er dan samen wel uit.'

Nieuwe kansen in het voorjaar?

Diens collega Fredric Geijtenbeek is het met hem eens. 'Laten we even wachten en kijken of het in het voorjaar wel mogelijk is', zegt hij.

'Wanneer de provincie het geld zou terugtrekken, zou het project helemaal niet meer doorgaan. Er is geen extra geld voor de noordelijke variant, die 3,5 miljoen duurder is. Maar om dan te zeggen: we stoppen er helemaal mee is voor ons ook een brug te ver.'

