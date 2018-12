Acantus begint volgend jaar met nieuwbouw in centrum Delfzijl

De bouw van vijftien appartementen aan de Spoorstraat in Delfzijl begint komend voorjaar. Het gaat om woningen die verhuurd worden door Acantus.

Het complex zou eigenlijk dit jaar al gebouwd worden, maar het project liep vertraging op doordat de grond vervuild was. Ook duurde het langer om een aannemer te vinden.

Duurzaam

Het is volgens Acantus één van de eerste nul-op-de-meter appartementencomplexen van Nederland. Dat houdt in dat de woningen evenveel energie opwekken als verbruiken. Daarnaast worden de huizen gasloos en aardbevingsbestendig.

Een impressie van het appartementencomplex.



Bewoners Vennenflat

Het was de bedoeling om een deel van de bewoners van de Vennenflat, die vorig jaar werd gesloopt, in de appartementen te huisvesten. Het terrein waarop de appartementen zullen verrijzen is jarenlang gebruikt als parkeerplek.

'We weten dat mensen lang op de bouw hebben moeten wachten. Daarom zijn we extra blij dat we nu gaan bouwen', zegt directeur Anita Tijsma van Acantus.

Schrijversbuurt

Het is niet het enige nieuwbouwproject voor de woningbouwcorporatie in de havenstad. Acantus gaat ook nieuwe huurwoningen bouwen in de Schrijversbuurt in Delfzijl Noord.

