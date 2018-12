Wildlands wil leningen later aflossen: 'Geef ons ademruimte'

Wildlands heeft de drie financiers van het dierenpark gevraagd om uitstel van betaling. Door het later betalen van aflossingen en bijbehorende rente hoopt het dierenpark 'financiele ademruimte' te krijgen.

Dat zegt interim-directeur Erik van Engelen bij het BNR-programma Zakendoen. De gemeente Emmen loopt een financieel risico van 44 miljoen euro. Rabobank en bouwer VolkerWessels zijn de andere betrokken partijen.

We denken volgend jaar uit te komen op 940.000 bezoekers Erik van Engelen-Interim-directeur Wildlands

'We zijn in nauw overleg over een nieuwe financieingsconstructie om ons in de toekomst in zwarte cijfers te krijgen', zegt Van Engelen over de gesprekken. Een vernieuwde afspraak met de financiers moet leiden tot een van de vier maatregelen om Wildlands binnen een paar jaar weer in de zwarte cijfers te krijgen. Het dierenpark lijdt dit jaar naar verwachting 8 miljoen verlies.

Van Engelen hoopt begin 2019 groen licht van de gemeente te krijgen. Een woordvoerder van de gemeente laat RTV Drenthe weten dat er donderdag al meer informatie komt.

Je moet investeringsruimte houden. Anders is er geen toekomst Erik van Engelen-Interim-directeur Wildlands

De tweede missie van Van Engelen is het opkrikken van het aantal bezoekers. Dit aantal daalde van 1,3 miljoen in 2016 naar zo'n 840.000 dit jaar. 'We denken volgend jaar uit te komen op 940.000 bezoekers', voorspelt de interim-directeur.

Aanpassingen in de marketing en bezuinigingen op het personeel maken het pakket aan maatregelen compleet.

In het businessplan dat Van Engelen voor ogen heeft, gaat het niet alleen om het dekken van 'het gat van 8 miljoen. 'Je moet investeringsruimte houden. Zeker bij een dierenpark van 22 hectare. Anders is er geen toekomst.'

