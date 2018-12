Begroting Eelde 2019 komt 'in de buurt van het minimum'

Door het verlies van de vluchten naar Kopenhagen en München heeft Groningen Airport Eelde volgend jaar zo weinig geld in kas, dat de bodem in zicht komt.

Dat staat in de conceptbegroting van het vliegveld voor 2019 die in handen is van RTV Noord.

Het direct beschikbare geld in de kas daalt naar twee miljoen eind volgend jaar. Dat is 'in de buurt van het minimum', schrijft Eelde in de eigen begroting. Dat betekent dat Eelde nauwelijks ruimte heeft om financiële tegenvallers gedurende het jaar op te vangen.



Vraag om extra subsidie

Eelde vraagt de aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe, gemeenten Groningen, Assen, Tynaarlo) om een half miljoen extra subsidie over te maken om de liquiditeit te verbeteren, zodat het vliegveld in elk geval aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

De begroting van Eelde in een grafiek



Tekort

Donderdag vellen de aandeelhouders een oordeel over de begroting voor komend jaar. Die vertoont een tekort van 775.000 euro. Belangrijkste oorzaak is het wegvallen van de lijnvluchten naar Kopenhagen en München door luchtvaartmaatschappij Nordica. Daardoor mist Eelde 800.000 euro aan inkomsten.



Harm Post

Ook over 2018 lijdt Eelde waarschijnlijk verlies: 205.000 euro. Dit komt door kosten voor de werkzaamheden en projecten van kwartiermaker Harm Post. De oud-directeur van Groningen Seaports probeert bedrijvigheid rondom de luchthaven op gang te brengen.

Eelde verwacht voor komend jaar wel dat het aantal passagiers op vakantievluchten groeit. 'Als gevolg van een goede bezettingsgraad in 2018 en een aantal nieuwe bestemmingen zien we een groei van het aantal begrote charterpassagiers met dertig procent ten opzichte van 2018.' Dit levert extra omzet op, maar niet voldoende om het verlies van Nordica te compenseren.



Eigen broek ophouden

Eerder liet gedeputeerde Patrick Brouns al weten niet bereid te zijn met extra geld over de brug te komen. Eelde moet zijn eigen broek ophouden. 'We hebben gezegd dat we gaan investeren. We gaan niet tot in het einde van dagen verliezen van die luchthaven compenseren.'

Eelde vraagt naast geld voor de lopende uitgaven ook nog 1,4 miljoen voor investeringen die volgens de luchthaven niet langer kunnen wachten, zoals de aanpak van de parkeerplaats P3. Het vliegveld wil ook een vrijbrief van de aandeelhouders om tien procent meer aan de nieuwe brandweerkazerne uit te geven vanwege gestegen bouwkosten. Over dat laatste zei Brouns eerder al dat niet van plan te zijn.



Economische onderbouwing

Bijkomend probleem voor Eelde is dat het vliegveld een luchthavenbesluit nodig heeft van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat is voorzien van een economische onderbouwing.

Het ministerie meldt dat voor dit soort procedures vaak tien jaar in de toekomst gekeken wordt.



