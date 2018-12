Het nieuws dat een uittocht van specialisten het tempo van de versterkingsoperatie bedreigt, komt niet als een verrassing bij de betrokkenen in het aardbevingsgebied.

'Het is verontrustend, maar het verbaast ons niet', zegt secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad.

Woensdagmiddag werd bekend dat in ieder geval ingenieursbureaus Arcadis en VIIA de contracten niet verlengen van hun specialisten. Het gaat om inspecteurs en bouwkundige constructeurs die bepalen of een woning onveilig is en hoe de gebouwen versterkt moeten worden.

Het duurt allemaal veel te lang Jelle van der Knoop-Groninger Bodembeweging

De reden dat de contracten niet worden verlengd is dat volgens de bedrijven het Centrum Veilig Wonen nog geen opdracht heeft verstrekt voor volgend jaar. Dat terwijl er duizenden huizen geïnspecteerd moeten worden en mogelijk ook aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden.

'Het duurt allemaal veel te lang. Dat zorgt niet alleen voor onduidelijkheid onder bewoners van het aardbevingsgebeid, maar ook voor de bedrijven die er mee te maken hebben', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodembeweging (GBB).

We zitten nu met de gebakken peren doordat minister Wiebes de versterking tijdelijk stil heeft gelegd Eelco Eikenaar-Gedeputeerde

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) van de Provincie Groningen noemt de situatie een 'treurige constatering' en ook hij is niet verbaasd. 'De versterkingsoperatie is gebaat bij continuïteit'.

'We zitten nu met de gebakken peren doordat minister Wiebes de versterking tijdelijk stil heeft gelegd.'

'Erfenis van haperend beleid'

Van der Knoop trekt dezelfde conclusie: 'Dit is de erfenis van het haperende beleid van Wiebes.' Top vindt dat er meer zekerheid moet komen voor bedrijven. 'Zorg ervoor dat ze ook in rustigere tijden aan het werk kunnen.'

Het is de bedoeling dat de versterking begin volgend jaar weer op gang komt. Dan worden de eerste huizen geïnspecteerd waarna de eerste bouwwerkzaamheden in de zomer van start kunnen gaan.

