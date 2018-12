Hoe ziet de toekomst eruit voor de zetelloze partijen in Het Hogeland?

De partijen D66 en Hogeland Lokaal Centraal wisten bij de herindelingsverkiezingen geen zetel te bemachtigen voor de gemeente Het Hogeland. Beide partijen wagen over 3,5 jaar weer een poging.

Twee weken geleden waren de herindelingsverkiezingen. De avond liep voor D66 niet goed af. 'We hoopten op twee zetels, maar verwachtten er minimaal één. Dat we uiteindelijk nul kregen, was een dikke dreun', zegt D66'er Rolf Prummel. Hij trok als lijsttrekker de kar tijdens de verkiezingen.

Pijlen gericht op DAL

De partij heeft besloten om niet stil te blijven zitten. De partij bereidt zich eerst voor op de herindelingsverkiezingen die in Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) zijn. Die gemeenten fuseren op 1 januari 2021. Daarna komen de gemeenteraadsverkiezingen voor Het Hogeland er weer aan. 'Daar gaan we weer aan meedoen', vertelt Prummel.

Wat ga je nu doen?

Die vraag krijgt Prummel veel nu zijn raadslidmaatschap ophoudt na vijf jaar. 'Ik krijg straks ineens zeeën van vrije tijd. Dus ik ga even genieten van de rust. Mijn vriendin is het meest blije mens van Groningen', grapt Prummel. Hij gaat kijken wat hij nu voor ander werk kan doen.

Werken aan een betere kandidatenlijst

Hogeland Lokaal Centraal blijft volgens lijsttrekker Nico Werkman ook gewoon bestaan: 'Immers, een groot aantal kiezers gaf ons wel het vertrouwen en dat willen we beslist niet beschamen.'

De komende tijd willen de lokalen werken aan een kandidatenlijst die een betere afspiegeling is van de gemeente. De partij had namelijk weinig mensen uit Eemsmond en Bedum op de lijst.

Via de media

Ook blijft de partij de politieke ontwikkelingen 'positief kritisch volgen' en wil af en toe via de pers van zich laten horen.

D66 kiest ervoor om dit niet te doen. 'Om als een schaduwfractie via de pers iets doen dat moeten we niet willen. En nu al beloftes maken dat gaan we niet doen. Natuurlijk houden we de boel in de gaten maar dat doen we op de achtergrond', vertelt Prummel.

