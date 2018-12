Asbest aangetroffen in loods gemeentewerf Loppersum

De loods van de gemeentewerf in Loppersum is tijdelijk gesloten. Op de vloer zijn twee weken geleden asbestdeeltjes aangetroffen, zo bleek tijdens een periodieke controle.

Het was al bekend dat de loods aan de Industrieweg een oude vloer met asbestkorrels bevat. Die kunnen geen kwaad, als ze in de vloer blijven zitten.

Verspreiding voorkomen

'Bij de laatste controle werden stofdeeltjes met asbest óp de vloer aangetroffen', vertelt wethouder Pier Prins (CDA). 'Daarna is gelijk het asbestprotocol in werking getreden. Medewerkers mogen de loods niet meer betreden, om verspreiding te voorkomen.'

Volgens de gemeente hebben medewerkers geen gevaar opgelopen: 'De deeltjes zaten niet in de lucht. Ze konden zich hooguit verspreiden via de schoenen. In de kleedruimte en kantine zijn echter geen asbestdeeltjes aangetroffen. Die kunnen daarom ook gewoon gebruikt blijven worden', zegt Prins.

Toplaag verouderd

Hoe die asbestdeeltjes vanuit de toplaag op de vloer konden komen, is nog onduidelijk. Prins: 'Mogelijk heeft dat te maken met veroudering van de vloer. De toplaag wordt in de loop der jaren natuurlijk slechter. Onderzoek moet nader uitwijzen wat de exacte oorzaak is.'

We doen ons best om de spullen in de loods zo snel mogelijk schoon te maken Pier Prins-wethouder

In de tussentijd moet Loppersum materialen lenen uit andere gemeenten om door te kunnen gaan met de werkzaamheden buiten. Zo staat de sneeuwschuiver nog in de loods.

Prins: 'Dat is natuurlijk niet handig, want we kunnen hem nodig hebben als het straks kouder wordt. Daarom doen we ons best om de spullen in de loods zo snel mogelijk schoon te maken.'

Tegenvaller

De gemeente gaat nu kijken welke maatregelen genomen moeten worden om de loods weer te kunnen gebruiken. Prins kan nog niet zeggen of bijvoorbeeld de vloer vervangen moet worden. 'Dat gaan we de komende tijd inventariseren.'

Het is nog niet bekend hoe hoog de kosten zijn voor de schoonmaak en de benodigde maatregelen voor de vloer. Duidelijk is wel dat het om een financiële tegenvaller gaat voor de gemeente Loppersum.