Tbs van twee moeders met twee jaar verlengd

De rechtbank in Stad (Foto: 112 Groningen)

Twee moeders vallen nog twee jaar langer onder de tbs-maatregel. Dat bepaalde de rechter woensdag.

De Veendamse moeder (44) die haar dochter in 2008 in een vrieskist opsloot, stroomstoten toediende en haar met hete thee overgoot, kreeg als eerst twee jaar verlenging.

De moeder (54) van Daniella, het verstandelijk beperkte meisje dat in 2013 werd doodgeslagen door haar stiefvader terwijl haar moeder toekeek, is hetzelfde lot beschoren.

Met beide vrouwen gaat het goed. De Veendamse moeder staat op een wachtlijst voor een beschermde woonvorm van de GGZ. Eigenlijk wilde zij liever haar tbs met een jaar verlengen in plaats van twee, omdat ze haar leven nu op de rit heeft.

Geen valse hoop

De rechter besloot, onder andere vanwege de lange wachtlijsten, haar maatregel met twee jaar te verlengen. Ook om haar geen valse hoop te geven dat ze snel op eigen benen zal staan. Zij kreeg in 2009 42 maanden cel en tbs opgelegd. Sinds 2010 zit ze in een kliniek. Ze heeft een nieuwe vriend en gaat om het weekend op onbegeleid verlof.

Angst

De moeder van de verstandelijk beperke Daniella blijft ook nog minstens twee jaar onder toezicht staan. Zij doet het goed in de Achterhoekse kliniek, waar ze in een studio woont en therapie heeft.

Toch is ze nog steeds bang haar ex tegen te komen, die haar dochter in 2013 met een honkbalknuppel doodsloeg. De woorden van haar advocaat, die tegen haar zegt dat hij waarschijnlijk niet meer vrijkomt, bieden haar geen soelaas.

De moeder kreeg acht jaar cel en tbs opgelegd vanwege haar dochters dood. Zij is nog niet zo ver dat ze onbegeleid de hort op mag. Ze bezoekt af en toe onder begeleiding haar moeder, maar durft nog niet alleen naar de supermarkt.

Lees ook:

- Komt veroordeelde beestachtige kindermishandeling eerder uit tbs-kliniek?

- Moeder vermoorde Daniëlla hoort weer acht jaar cel eisen