Intekenlijst voor vertrekregeling Gasunie bijna vol

Personeel van Gasunie heeft grote belangstelling voor de vertrekregeling die de Groningse gastransporteur aanbiedt om het personeelsbestand met zo'n 15 procent te reduceren.

Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf.

Stimulans

De vertrekregeling was al eerder aangekondigd om maximaal 240 werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn te stimuleren het bedrijf te verlaten. Gasunie voorziet dat het bedrijf de komende jaren, met een krimpende gasmarkt, minder personeel nodig zal hebben.

Bovendien maakt het bedrijf een efficiencyslag. De vertrekregeling voorkomt dat Gasunie later over moet gaan tot gedwongen ontslagen.

Waterstof

De regeling is sinds afgelopen zaterdag opengesteld en het loopt storm. 'Volgens de laatste tussenstand die ik heb, klopt het dat we al aardig in de buurt van die 15 procent zitten', zegt woordvoerder Michiel Bal.

'We bereiden ons al een paar jaar op deze situatie voor. Dit is overigens maar een van de maatregelen die Gasunie neemt om klaar te zijn voor de toekomst. Omdat over dertig jaar zo'n zestig procent van onze energiebehoefte met waterstof en groen gas moet worden vervuld, worden ook veel collega's omgeschoold om daar deskundigheid in op te doen.'

Gasrotonde

Ook in de toekomst wil Gasunie een belangrijke speler blijven in het internationale gastransport. De Nederlandse rol van 'gasrotonde' wordt als het aan bedrijf ligt niet anders als er straks groen gas, waaronder waterstof, door de leidingen stroomt. Onlangs opende het bedrijf een eerste waterstofleiding in Zeeland.

