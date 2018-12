Oldambt gaat voor MKB-prijs met 'hulp' van ondernemers

De gemeente Oldambt wil in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie worden.

De gemeente vraagt daarom ondernemers waarover ze wél of juist níet tevreden zijn. Met de feedback op zak hoopt Oldambt een gooi te doen naar de MKB-titel.

MKB-Nederland reikt de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente eens per twee jaar uit. Appingedam won de provinciale prijs in 2016. De winnaar van 2018 is nog niet bekend.

Ondernemers kunnen online meedoen aan het online onderzoek.