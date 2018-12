De politie heeft woensdag een 71-jarige dakloze aangehouden aan de Stoffer Holtjerweg in Eelde vanwege oplichting.

Het vermoeden is dat hij eerder op de dag een slachtoffer maakte in het dorp. Hiervan werd aangifte gedaan.

Vanwege het onderzoek wil de politie geen details geven over de wijze van oplichting. Wel laat zij via Twitter weten 'dat het geen onbekende voor politie is'.