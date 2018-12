'Kritische studenten' houden Yantai-kosten RUG bij op website

De RUG wilde een campus in China openen (Foto: Bri Bri en Bert Kaufmann/Flickr)

Een groep studenten heeft een 'ludieke website' in het leven geroepen die de kosten bijhoudt die de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakt voor een campus in Yantai.

De RUG blies aan het begin van het jaar de komst van een campus in China af. Afgelopen zomer beweerde universiteitsraadslid Jasper Been van de studentenbeweging DAG dat er privaat geld is gebruikt voor de financiering van Yantai. De universiteit spreekt dit tegen.

Onderzoeken

Inmiddels loopt er een onderzoek van de onderwijsinspectie naar de geldstromen. De universiteit zelf stelde een onafhankelijk onderzoek in naar de verantwoording van de uren die zijn gebruikt om de campus op poten te zetten.

Oplopend bedrag

De studenten achter yantai.nl startten de teller op €3.117.092. Het bedrag loopt gedurende de lopende begroting waar ze zich op baseren de komende periode nog op.

Op de website wordt dit bedrag weggezet tegen onder andere een x aantal fulltime docenten, studieplekken, fietsstallingen en kilo's brokjes voor universiteitskat Doerak.

