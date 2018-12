Deel dit artikel:













RUG-onderzoekers: kans op uitzetting schaadt kind Een actie voor een ruimer kinderpardon (archief) (Foto: Jan Dijk/RTV Drenthe)

Het uitzetten van kinderen na jarenlang verblijf in Nederland is volgens tientallen wetenschappers schadelijk en onverantwoord. Dat staat in een rapport dat mede is geschreven door twee docenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Universitair docenten orthopedagogiek Elianne Zijlstra en Carla van Os van aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de RUG schreven het samen met hoogleraar Erik Herder van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gevolgen voor de hersenontwikkeling Alleen al de chronische stress waaraan kinderen worden blootgesteld als ze jarenlang het risico lopen om het land uit te moeten, kan onder meer ernstige gevolgen hebben voor hun hersenontwikkeling, schrijven de wetenschappers. Als kinderen vervolgens echt worden uitgezet omdat hun asielaanvraag is afgewezen, is het door de schade die ze hebben opgelopen vaak heel moeilijk voor ze om te aarden in hun nieuwe land. 'De chronische stress waar kinderen aan zijn blootgesteld kan hun hersenfuncties zodanig aangetast hebben, dat daardoor de kans dat zij van deze schade herstellen en zich kunnen aanpassen aan de leefomstandigheden in het land van herkomst uiterst klein geworden is', constateren de wetenschappers. 'Uitzetten onverantwoord' 'Dit alles maakt het uitzetten van deze langdurig in Nederland verblijvende kinderen, naar huidige wetenschappelijke inzichten, onverantwoord.' Oproep aan de politiek In totaal hebben 38 hoogleraren het rapport onderschreven. Dat geldt ook voor drie beroepsverenigingen: het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen en Jeugdartsen Nederland. Ze roepen de politiek op de inzichten uit het rapport 'te benutten voor wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming'. Howick en Lili De auteurs van het rapport deden geen nieuw onderzoek, maar geven een overzicht van bestaande studies. De auteurs verwijzen naar de zaak rond Howick en Lili, de Armeense kinderen die na tien jaar Nederland uitgezet dreigden te worden, maar na grote ophef alsnog mochten blijven. Nog zo'n vierhonderd kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, zitten in dezelfde situatie. Ze voldoen niet aan de regels van het zogeheten kinderpardon en kunnen worden uitgezet. Lees ook: - 'Ik heb mij geschaamd Nederlander te zijn'