Lopend Vuur: Liever meer goede fietsroutes dan autowegen

Tussen Groningen en Assen ligt sinds enige tijd een fietssnelweg. Voor een snelle fietsverbinding tussen Leek en Groningen zijn ook plannen.

De Christenunie wil een besluit over die plannen over de Statenverkiezingen heen tillen. Reden is dat de provincie en de huidige gemeente Leek het niet eens worden over de exacte route.

Ondertussen worden de autowegen, met name rond de stad Groningen, steeds drukker.

Ons Lopend Vuur vandaag:

Wij vieren Sinterklaas

Dat was ons Lopend Vuur van woensdag. 55,2 procent van de 3783 stemmers antwoordde 'ja'. De meeste stemmers vieren het Sinterklaasfeest op Pakjesavond zelf: 45,7 procent van de 2352 stemmers. 21,8 procent heeft het de afgelopen dagen al gevierd en 12,8 procent viert Sinterklaas de komende dagen nog. De overige 19,8 procent pakt de surprises op een ander moment uit.