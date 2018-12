Borgbrug in Stad aangevaren door schip (update)

Een Frans binnenvaartschip is donderdagochtend tegen de Borgbrug over het Eemskanaal in Stad gevaren. Daarbij is het draaimechanisme mogelijk beschadigd geraakt.

Het scheepvaart- en wegverkeer is door de aanvaring gestremd.

Mistig

Medewerkers van de provincie zijn ter plaatse om de schade te inventariseren. Zij zeggen dat het schip in de mist tegen de Borgbrug aangevaren is. De brug was op dat moment dicht. Volgens de provinciemedewerkers is de brug 'zeker vandaag' gestremd.

Volgens RTV Noord-verslaggever Loek Mulder is de Borgbrug 'zeker tien centimeter van zijn plek geschoven' door de botsing. Dat beeld wordt bevestigd door onderstaande foto.

De brug is centimeters van zijn plek geschoven (Foto: De Vries Media)



Eerdere aanvaring

Het is niet de eerste keer dat de brug in de buurt van de Groninger wijk Ruischerbrug geraakt wordt door een schip. Ook in november 2014 was dat het geval. Toen duurde het herstel van de brug tot juli 2015.



De boot die de brug ramde (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Update 11:00 uur: Onderzoek in volle gang

Volgens Henk Middendorp van Rijkswaterstaat wordt momenteel de toedracht van het incident en de schade aan de brug onderzocht.

'We gaan met de kapitein praten over de oorzaak van de botsing. Tot nu toe weten we alleen dat het onbeladen schip uit de richting van de stad kwam. Andere collega's beoordelen de technische staat van de brug. We zien in elk geval een flinke beschadiging aan de stadszijde van de brug, maar weten niet hoe het met de scharnieren is en of de brug nog open kan.'

Vergelijking



Een vergelijking met de aanvaring in 2014 durft Middendorp niet direct te maken. 'Toen kwam het schip van de andere kant. De omstandigheden zijn wel hetzelfde; ook toen was het mistig. Maar of dat de oorzaak was, is dus nog niet duidelijk.'



Omleiding



De Borgbrug is sinds de aanvaring gestremd voor al het wegverkeer. 'Wanneer die stremming lang duurt, zullen we omleidingsroutes aangeven', zegt Middendorp.

De update betreft de reactie van Rijkswaterstaat.



