Dwergmuis floreert in Lettelberterpetten: 'Het lijken net aapjes als je ze bezig ziet' Een dwergmuis (Foto: Sue Cro/Flickr (Creative Commons))

Hij weegt ongeveer zeven gram, past drie keer in een huismuis en is het kleinste knaagdier van Europa: de dwergmuis. In de Lettelberterpetten - bij het Leekstermeer - doet het diertje het goed. 'Dit jaar zijn er ineens veel meer.'

Dat zegt René Oosterhuis, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap. 'Hoe dat kan, weten we niet zo goed.' Minder vaak gemaaid Een van de redenen is waarschijnlijk dat er wat minder vaak gemaaid wordt, waardoor het gras ruiger blijft. 'Het zou ook heel goed kunnen dat ze geprofiteerd hebben van de mooie, warme zomer.' Een kwart van het gewicht eten De dwergmuis eet voornamelijk graszaden en af toe een insect. De diertjes zijn ook in de winter actief. 'Ze moeten elke dag ongeveer een kwart van hun lichaamsgewicht eten om überhaupt te overleven. Regenachtig weer zoals vandaag vinden ze niet zo erg. Als het flink gaat vriezen bijvoorbeeld, moeten ze nog meer eten.' Verschillen De dwergmuis verschilt nogal van de 'gewone' muis, zegt Oosterhuis. 'De meeste muizen leven op de grond, deze leeft in gras en in ruigte. Via sprieten en stengels klimmen ze zo naar boven. Het zijn heel behendige beestjes; het lijken net aapjes als je ze bezig ziet.' Dwergmuizen maken nestjes in het gras, boven de grond. 'Als je weet waar je op moet letten, kom je die nestjes overal in de Lettelberterpetten tegen.'