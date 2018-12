Aandeelhouders 'Eelde' bij elkaar: 'Tevreden als we afspraken maken over hoe we verder gaan'

Het is een belangrijke dag voor Groningen Airport Eelde. De aandeelhouders beslissen over de begroting van het vliegveld, waarop een tekort dreigt.

De luchthaven hoopt dat de aandeelhouders bijpassen en in elk geval niet gaan tornen aan de beloofde investering van 46 miljoen euro.

'Als provincie omarmen wij een groeiscenario voor dit vliegveld en daarin willen we ook investeren. Tegelijkertijd weten we allemaal dat hier een aantal vluchten stopt', zegt de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns, voordat hij de aandeelhoudersvergadering in gaat.

Nordica vertrekt

Onlangs werd bekend dat luchtvaartmaatschappij Nordica stopt met de vluchten naar Kopenhagen en München, waardoor Eelde inkomsten misloopt. 'We gaan het gesprek aan hoe het vliegveld denkt daarmee om te gaan.'

De provincie Groningen is samen Drenthe en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen aandeelhouder.

'Verwacht goed overleg'

'Ik verwacht een goed overleg met de aandeelhouders, de raad van commissarissen en de directie', houdt Brouns zich vooraf op de vlakte.

'Ik ben tevreden als we in elk geval alles met elkaar hebben kunnen uitwisselen en afspraken gemaakt hebben over hoe we verder gaan.'

Wat wordt de uitkomst?

'De verwachting is dat de directie komt met een antwoord op het vertrek van Nordica', zegt verslaggever Peter Steinfort, die bij het vliegveld is.

'Ik denk dat de aandeelhouders de directie extra tijd geven om een vervanger van Nordica te vinden. Ze zullen echt niet de stekker uit het vliegveld trekken.'

