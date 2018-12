Getuigen gezocht van bevrijding Groningen

In april 2020 is het 75 jaar geleden dat Groningen werd bevrijd. En het is dan vermoedelijk de laatste keer dat dit op grootse wijze wordt herdacht. Daarom hebben RTV Noord en het Dagblad van het Noorden de handen ineen geslagen.

We gaan zoveel mogelijk verhalen van ooggetuigen verzamelen die de bevrijding destijds hebben meegemaakt. Voor het Dagblad van het Noorden werkt Frank von Hebel aan dit project en namens RTV Noord Reinder Smith. 'Nu kan het nog, over een aantal jaren niet meer', zegt Smith.

Hoe verliep de bevrijding van Groningen?

Op 13 april 1945 begonnen de Canadezen vanuit het zuiden de aanval op de Stad Groningen Het was het begin van een zware strijd die vier dagen duurde en een groot gedeelte van het centrum verwoeste. Meer dan 250 soldaten en burgers kwamen daarbij om het leven.

Sommige delen van de provincie werden vervolgens zonder slag of stoot bevrijd maar in de omgeving van Delfzijl werd dagenlang zwaar gevochten. In het oostelijk deel van de provincie werd door Poolse soldaten fel gevochten om de Duitsers te verdrijven.

Von Hebel en Smith zoeken verhalen

'Wat we zoeken is eigenlijk heel divers', aldus Reinder Smith. 'Er zullen mensen zijn die in het heetst van de strijd een week in de kelder hebben gezeten, terwijl anderen vrijwel niets hebben meegemaakt. In principe zijn alle verhalen interessant.'

'Maar wat heel mooi zou zijn', zegt Frank von Hebel, 'als we toch nog iemand zouden vinden die de bevrijding aan de Duitse kant heeft meegemaakt.' Eigenlijk zoeken de verslaggevers mensen die hun verhalen, in de ruimste zin, willen delen. Verhalen, maar ook foto's en dagboeken zijn meer dan welkom.

Waarom deze samenwerking?

'We hebben dezelfde portefeuille en interesse en kwamen elkaar steeds vaker tegen in 'het veld. Frank kwam op het idee om dit samen aan te pakken want Dagblad van het Noorden en RTV Noord samen bereiken eigenlijk alle Groningers wel', aldus Smith.

Zo krijg je meer verhalen binnen en kun je het verhaal ook weer kwijt aan een groter publiek

Wat gaat er met de verhalen gebeuren?

'Dat hangt mede af van hoeveel en wat er binnen komt', aldus de verslaggevers. 'Maar in principe willen we de verhalen vertellen in de krant, op radio en tv en op onze websites. Misschien valt er ook wel een boek of een documentaire van te maken, dat hangt natuurlijk af van wat er binnenkomt', aldus Smith.

Verhalen, tips, foto's, filmpjes en ander materiaal over de bevrijding van de stad en de provincie Groningen kunt u mailen naar 75jaarbevrijdinggroningen@gmail.com

