Vuurwerk? Maak er 'afsteekplekken' voor!

Het einde van het jaar komt in zicht, met alles wat daar bij hoort, zoals vuurwerk. Eemsmond en Groningen hebben als enige gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. Is vuurwerk afsteken eigenlijk nog wel van deze tijd, Beter Weters?

Knalvuurwerk afschaffen

Tsja, vuurwerk. Hoe leuk het ook is om af te steken, het levert ook veel overlast en narigheid op. Als het aan mij zou liggen, mag het knalvuurwerk direct afgeschaft worden. Volgens mij veroorzaakt dat namelijk de meeste overlast en schade. Maar het ligt niet aan mij. Hele volksstammen leven toe naar oudejaarsdag om dan los te mogen gaan.

Afsteekplekken

Niet alleen pubers, maar ook volwassenen. Urenlang rotjes afsteken of strijkers afstrijken. Ze beleven er blijkbaar heel wat lol aan. Misschien is het maar het beste om daar speciale ruimtes voor te reserveren. Geen 'vuurwerkvrije' zones, maar zogenaamde afsteekplekken. Een paar weilanden per dorp waar je knallen mag, houden we het verder heerlijk rustig. EHBO-post erbij en klaar is Kees!

Hou op met discussie

Vuurwerk is een aloude traditie om oud en nieuw te vieren. Dat ziekenhuizen overuren draaien, heeft te maken met zwaar illegaal vuurwerk en het zelf in elkaar knutselen van bommen. Traditioneel en gekeurd vuurwerk geeft, los van wat ongelukjes bij verkeerd gebruik, nauwelijks problemen. Laat deze traditie in stand en hou eens op met de eeuwige discussie wel of niet afsteken. De overheid heeft het bij de gemeenten gelaten.

Meer ongelukken

Verbieden heeft, zeker in onze regio, weinig zin. Sterker nog: het zal averechts werken. Door nog meer illegaal vuurwerk en zelfknutselarij zullen er juist méér ongelukken gebeuren. En in deze grensregio zal veel uit Duitsland gehaald worden. Handhaving zal niet of nauwelijks een optie zijn. Daar is de politie bij lange na niet toe in staat, gezien de capaciteit tijdens oud en nieuw. Mooi zo laten dus.

Vuurwerkshow

Ik zal de (oudejaars-)dag prijzen waarop we om 24.00 uur, van waar we ook wonen in de stad en wijde omgeving, de blik wenden naar de Kardingerberg, waarboven een weergaloze professionele vuurwerkshow ons minstens een kwartier ooh en aah zal doen zeggen. Zonder doden of gewonden, zonder verlies van handen, ogen of toekomst; straten en parken die nog tijden rood zien, een luchtvervuiling die alle longpatiënten in Nederland huisarrest oplegt; zonder gigantische schadeposten (die toch via de belastingen op ieders bordje terechtkomen).

Zonder brand, terreur

Niet hoeven te kiezen tussen het vervangen van een verbrande vierkante meter asfalt of het aanleggen van een complete speelplek. Ik prijs de dag waarop hulpverleners gewoon hun werk kunnen doen- ook bij grote feesten kan altijd iets fout gaan. Ik heb al een smartphone, hoe moeilijk kan het zijn om ook wat 'smart people' te krijgen? Die feest kunnen vieren zonder rotzooi, brand, terreur, doodschrik en angst bij kwetsbare mensen en dieren? Vuurwerk is prachtig en verdient een professionele aanpak, zoals het nieuwe jaar positieve mensen nodig heeft!

Slachtoffers

Ik moet toegeven dat ik er vroeger als kind veel plezier mee heb gehad, maar ook veel (bijna) ongelukken heb gezien. Toch ben ik van mening dat het in deze tijd niet langer verantwoord is om knalvuurwerk, legaal of illegaal, af te blijven steken. Ook het afsteken van vuurwerk dat allerlei kanten op kan gaan, moet stoppen. Er vallen veel (on)schuldige slachtoffers.

Landelijk regelen

Ook het milieu en mensen met longaandoeningen zullen hier blij mee zijn. Wat overblijft is siervuurwerk of professioneel vuurwerk dat op een centrale plaats in een gemeente kan worden afgestoken. Ten slotte zullen ook veel medewerkers van politie, brandweer en ambulance ons dankbaar zijn. Landelijke regelgeving zou het mooist zijn, maar als men dat niet wil, moet gekeken worden wat lokaal mogelijk is.

Eerbieden

Het zij afgelopen! Al jaren worden we geplaagd door halfslachtig beleid: dan en dan, daar en daar, mag vuurwerk wèl. Maar dat het gewoon NIET mag, is kennelijk moeilijk te bepalen. Toch is dat in veel landen normaal. Eventueel is er een vuurwerkmoment van overheidswege, maar daar blijft het dan ook bij.

Belastingcenten

In ons land moet weer iedereen tevreden gehouden worden, wat waanzinnig veel geld kost. Voor enorme bedragen wordt gedachteloos de lucht in geslingerd; de kosten van doden en gewonden zijn ook al astronomisch. 'Van onze belastingcenten', O ja, nu mag dat wel? Maar dat 'onze' hoor je bij voortduring en dan mag iets vooral niet. Welaan, nu ook niet: niet van mijn belastingcenten al die extra gezondheidszorg. Laat ze het zelf maar betalen. Dus: vuurwerk? Een algeheel verbod!

Knallen maar!

Wij gebruikten als kleine jongetjes lang geleden ook al vuurwerk. Oude lege stroopblikken, carbid van de plaatselijke smid, een beetje spuug, deksel op de bus, spijkergaatje erin, lucifers erbij en knallen maar! Bijna alle dorpsjongens deden mee. Oudere jongens werkten met melkbussen. Wij leefden ernaar toe. Veel later bereikte ons het commerciële vuurwerk. Met de verhalen 'dat het gekochte vuurwerk veilig zou zijn'.

Strenge regels

En dat is niet zo. Er gebeuren griezelige ongelukken. Om deze reden ben ik van mening dat het afsteken aan strenge regels gebonden moet zijn. Zoals aanwijzen van beperkte afsteeklocaties. Slechts onder erkend toezicht. En alleen vuurwerk te gebruiken dat gecertificeerd is door politie en de branche.