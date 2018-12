Cel geëist voor Winschoter lid drugsbende: 'Het was puur grootspraak'

Tegen de 36-jarige Bas P. uit Winschoten is zestien maanden gevangenisstraf geëist voor het handelen in cocaïne. Volgens officier van justitie Henk Mous werkte hij samen met een drugsbende uit Meppel.

Die bende, onder leiding van Saied H. (35), werd in september 2015 opgerold. H. is vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer grootschalige cocaïnehandel en het bezit van zware wapens. Zeven handlangers kregen straffen van tien maanden tot drie jaar.

Ontkenning

Meppeler Ivo J., de rechterhand van H. in de top van de organisatie, besloot na zijn arrestatie mee te werken met politie en justitie. In zo'n veertig verklaringen vertelde hij over de handel en wandel van de bende en andere dealers met wie werd samengewerkt. Hij verklaarde ook uitgebreid over de Winschoter. Die zou behalve in coke ook hebben gehandeld in wiet, speed, xtc en ketamine.

In de rechtszaal in Assen ontkende P. dat allemaal. Hij is alleen vervolgd voor cokehandel tussen januari 2014 en september 2015. Volgens Mous verkocht hij 1,6 kilo coke in die periode. Ook dat heeft hij nooit gedaan, zei hij. Dat P. in afgeluisterde gesprekken met Saied H. wel over drugshandel praatte, was puur grootspraak, zei hij tegen de rechters.

Afbetalen

Ivo J. hield voor Saied H. een soort kasboek bij, waarin hij noteerde wie in het krijt stond bij de bende. Het ging om dealers die partijen drugs hadden gekocht, maar nog niet alles hadden afbetaald. P. stond voor een bedrag van 55.000 euro in dat kasboek. Daarvan had hij 53.000 euro afbetaald. Ook stond er 9.500 euro in, een bedrag dat hij bendeleider Saied H. nog schuldig was, vanwege een dure auto die hij van de Meppeler had gekocht.

Dat van de auto klopte wel, maar van de drugs niet, aldus P. Wel bekende hij dat hij een tabletteermachine voor het maken van xtc-pillen en grondstoffen voor speed bij Saied H. had gekocht. De rest was volgens hem onzin. Officier Mous geloofde er niks van.

Ex-militair

Dinsdag eiste hij anderhalf jaar cel tegen een voormalig militair die in Groningen cocaïne zou hebben verkocht. Ook hij werkte volgens Mous samen met Saied H. Een handlanger uit Emmen hoorde dinsdag veertien maanden cel eisen. Donderdag en 18 december komen er nog vier andere verdachten voor. Uitspraak: 22 januari 2019.

Lees ook:

- Anderhalf jaar cel geëist tegen Groninger ex-militair wegens drugshandel