Geen boodschappenpakket voor minima: te weinig vrijwilligers

Er is dit jaar geen Dag van de Minima in de gemeente Oldambt. Het is het cliëntenpanel van de gemeente niet gelukt om de organisatie van het evenement op poten te krijgen. De reden: er zijn te weinig vrijwilligers.

'Het is de tweede keer sinds 2010 dat het ons niet is gelukt. Dat is pijnlijk', zegt Wout Scheurwater van het panel.

Capaciteitsproblemen



Het cliëntenpanel hoort te bestaan uit tien vrijwilligers die passen binnen de doelgroep, maar het bestaat nog uit slechts vijf mensen. Het is een soort adviesorgaan van de gemeente Oldambt. De gemeente stelt ook mankracht beschikbaar ter ondersteuning.

Maar het is voor die vijf mensen te zwaar gebleken om dit jaar de Dag van de Minima te organiseren. Scheurwater: 'Mensen worden wel eens ziek en iemand moest ook geopereerd worden. Je moet dan een keuze maken en de gezondheid van onze mensen gaat voor.'

Pijnlijk



Scheurwater heeft ook een minimuminkomen. Hij weet dus hoe belangrijk het is om een gratis boodschappenpakket te krijgen, zoals vorig jaar het geval was. 'Het is zeer hard nodig, dus dit doet heel veel pijn. We hopen heel erg dat het aankomend jaar weer gaat lukken.'

'Eigen schuld'

In het begin van het jaar was al duidelijk dat het de organisatie waarschijnlijk niet ging lukken, ondanks de hulp van de gemeente Oldambt. Twee ambtenaren helpen het panel bij de organisatie.

Scheurwater verwijt de gemeente Oldambt niks. 'Het probleem ligt puur bij ons als cliëntenpanel, niet bij de gemeente Oldambt. Het is gewoon niet niks om met zo'n kleine groep zevenhonderd pakketten klaar te maken.'

Oplossing



De oplossing is heel simpel. 'Wij hebben meer vrijwilligers nodig', zegt Scheurwater. 'Het is echt hartstikke leuk; je moet alleen wel een minimuminkomen hebben.'